菜農哭了！4顆高麗菜100元 奧客竟把菜摔地要求退錢

4顆高麗菜賣100元，彰化有奧客竟把菜摔地要求退錢，菜農氣哭。 （翻攝臉書爆怨公社）

2019-11-16 13:36:58

〔記者湯世名／彰化報導〕欺人太甚！彰化縣鹿港鎮一名張姓菜農開放自家高麗菜園讓民眾採摘，1顆高麗菜賣25元，一名遊客採摘4顆高麗菜後付100元，隔天遊客又回到菜園向他指出「菜市場一顆才5元，你賣太貴了，再賠我1顆」，張農要對方把菜拿來退錢，不料張農退給對方100元後，對方竟把菜狂摔在地，讓他難過流淚說，買賣雙方你情我願， 難道務農的人都沒有尊嚴嗎？ 「當面摔菜讓我的心都碎了！」

張姓菜農在臉書《爆怨公社》貼文指出，前天一位客人來買高麗菜，4顆100元再送1顆小顆的高麗菜，昨天回來找他，強調在菜市場詢問1顆才賣5元，他的高麗菜賣太貴，對方並要求「你要再賠我1顆」，張農回稱「不可能」，對方卻不斷飆髒話。

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張農並稱，由於對方不可理喻，乾脆要對方把之前買的4顆高麗菜拿來，他會退100元，沒想到對方把菜拿來退錢時，竟當著他的面把高麗菜狠狠的摔在地上，旋即騎車離去。

張姓菜農稱，他昨天已經拒絕不賣對方，對方硬要他賣，如今卻把高麗菜摔地面，極盡的羞辱他。買賣雙方你情我願，難道務農的人都沒有尊嚴嗎？當面摔他的菜，他的心都碎了！回家之後向母親說這件事情，母親當場爆哭，他也只能默默的流著眼淚，不知道如何安慰母親。

張農PO文後引起大批網友留言支持他，並稱1顆5元是冷凍進口的吧，台灣本地的不會是這個價錢，進口的不管是甜度或是口感都差很多不好吃，雖然很心疼菜被丟，不過往好處想讓不識貨的人吃也是浪費。另有網友稱奧客人品只值5塊錢；還有人說4顆100元已經超便宜了。更有網友稱應該把菜撿起來摔對方的頭。

4顆高麗菜賣100元，彰化有奧客竟把菜摔地要求退錢，菜農氣哭，網友一面倒暴怒。 （翻攝臉書爆怨公社）

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