學甲擬設動保教育園區遭地方反對 動保處：以高規格規劃

2019-09-16 20:07

［記者王涵平／台南報導］南市動保處擬在學甲設置動保教育園區，今至地方舉辦說明會，居民以噪音、水污等問題強烈反對，動保處強調，新的園區非傳統動物收容所，將以高規格規劃，兼顧環保與地方發展。

南市動保處指出，現有兩處動物之家常滿載，需更大的收容空間來安置遊蕩犬隻，解決民眾困擾，規劃於已遷葬之學甲第六公墓設立動物保護敎育園區且已獲得中央支持，並補助先期規劃費，完工後將優先收容學甲區在地遊蕩犬隻。

但今日在學甲區公所舉辦的說明會，園區設置地點所在的秀昌里民以噪音、水污染等問題表達強烈反對立場。

南市動保處長吳名彬指出，園區會以最高規格設計，設計完善污水處理系統，並種植大型樹木、分散式建築以阻隔噪音，維持周邊區域安寧，收容數也會控制，南市若未能增加收容空間，問題將會相當嚴峻。

動保處指出，動保觀念為主題的園區，可提供學生作為校外教學場域。另園區規劃種植大量學甲在地特色景觀植物，如蜀葵等，另規劃於園區內各種在地意象之大型公仔及彩繪牆等供遊客拍照打卡；展覽區規劃互動遊戲軟體等，與民眾互動，增加趣味性，並融入動保教育概念，讓教育不僅是靜態於課堂上授課，而是融入生活，另外遊客也可以帶動地方經濟，活化地方及該筆閒置土地。

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