等了6年 台中再增世界級建築地標 「台中綠美圖」今開工

2019-09-16 12:29

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中再增世界級建築地標！全國第一座美術館與圖書館共構的建築「台中綠美圖」興建工程，6年前由2010年普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛從國際競圖出線後，歷經3次工程招標流標，今天終於順利動土開工，預計2022年完工；台中長盧秀燕指出，雖然綠美圖在她這屆市長任期沒辦法完成，但為兌現競選承諾及實現市民期待，未來綠美圖「公園中的圖書館、森林中的美術館」特色建築，可望成為台中城市新地標。

建設局指出，「台中綠美圖」位水湳經貿園區裡佔地67公頃的中央公園的北端，從前市長胡志強任內開始推動，2013年舉辦國際競圖，當時共有225件作品參加評選，創下台灣舉辦國際競圖參賽人數最高的紀錄；歷經兩階段激烈競爭，由2010年普立茲克建築獎得主、SANAA建築師事務所妹島和世與西澤立衛贏得首獎設計。

不過，綠美圖招標工程適逢營建市場原物料、鋼價及工資等成本上漲，加上SANAA建築設計事務所在設計上運用鋁擴張網、挑高玻璃帷幕，以及在建築地上層及地下層間設計隔震結構系統等複雜、特殊技術，歷經3次流標；台中市長盧秀燕上任後指示建設局重新檢討招標文件，並廣徵業界意見修正後，今年6月13日終於決標，今日終於順利開工動土。

等待6年之久，台中市政府今盛大舉辦台中綠美圖開工典禮，包括建築師妹島和世、西澤立衛等均到場見證歷史時刻，妹島和世指出，她很榮幸能獲得台中綠美圖國際競圖，看到建築終於開始動工，她十分感動；她說，台中綠美圖不但是她個人首個結合美術館與圖書館的建築設計，也是世界首一的雙館共構的公共建築。

妹島和世說，從競圖後到開工雖花了6年，但期間均跟台中市保持緊密開會，綠美圖介於城市跟公園之間，建築維持她一貫的穿透性與輕盈性語彙，建設的完成才是建築的開始，她希望完工後提供市民隨時可進來看書、交流的場所，甚至吸引全世界的人都走進來享受，由市民上色彩，讓建築更多彩多姿。

西澤立衛也說，不光台灣如此，世界上每個公共建築籌建過程均有笑有淚，很榮幸見證綠美圖開工。

盧秀燕指出，綠美圖位水湳經貿園區是台中未來最具發展潛力地區，可以預見綠美圖將成台灣公共建築典範；這項工程完全由台中市府單一投資37億餘元，預計2022年完工、2025年開館營運。

盧秀燕說，她知道綠美圖在她這屆市長任期沒辦法完成，但沒有關係，「我們必須要開始建設大台中」；加上3月28日由市府投資58億、已開工的大台中國際會議中心，新市政團隊已拍板定案下近百億元，不斷大開工目的就是為兌現競選承諾、實現市民期待，讓居住的台中大步向前邁進。

建設局長陳大田指出，台中綠美圖整體建築設計包含「公園中的圖書館、森林中的美術館」、「首創採分齡分棟的市立圖書館」、「全台單層服務面積最大的圖書館」、「將地面層抬高與公園連結，開放為市民場域」、「全國最具空間彈性的現代美術館」、「可結合公共藝術展演的建築外牆」等6大主要特色。

尤其綠美圖空透的建築設計，讓訪客視線可穿透建築物內各見活動，未來不管是橫穿過建築物或在建築物上方或下層，兼具繽紛與富有動態感，從外牆可以看到裡面的活動，為民眾的每次造訪帶來全新感受。

陳大田更指出，綠美圖建築物有8個大小不一的空間量體，彼此互相連結，有些空間在地面上，有些空間則懸浮著，為下方各種活動廣場提供遮蔭功能，微風從建築物底下吹過，創造出涼爽舒適的公共空間。

此外，圖書館的部分，為避免不同年齡層民眾相互干擾，設計以棟為主題，區隔出兒童、青少年及樂齡專區，各自擁有獨立空間，並與其他專區相鄰，資源共享；至於美術館空間設計概念，則希望民眾可優游漫步在各空間角落，隨處皆有精美的視覺饗宴，因此在展示場的規劃設置平面式或上下立體的串聯空間，並設計4米、6米、10米、甚至27米多樣高度的展廳，配合不同的策展人或藝術家進行展示空間佈設，達到最完美的藝術呈現。

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