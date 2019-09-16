弘光科大學生赴英時尚交流 知名景點前快閃秀贏喝采

2019-09-16 09:46

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學化妝品應用系與美髮造型設計系16位學生，8月底至9月上旬前往英國倫敦藝術大學LCF倫敦時尚學院研習及遊學12天，學生更到白金漢宮、倫敦塔橋等知名景點進行時尚快閃走秀演出，也為租屋社區居民編髮，獲得熱烈回響。

妝品系副教授施珮緹表示，3月開始與英國倫敦時尚學院聯繫及討論研習課程，為讓學生收穫滿滿，直到出發前最後一刻才完全敲定內容，並在出發前，還帶著學生一起製作研習手冊，包括快閃走秀路線、造型設計、課程安排，希望學生在展開國際技術交流前，能做好充份準備，不虛此行。

在英國倫敦時尚學院技術交流的課程包含妝容流行趨勢、影響時尚流行的人物，及如何與時尚模特兒、專家溝通，研究當代時尚的行銷策略等，課程豐富多元，學生每天課程結束後相互練習，最後一堂課請當地模特兒，一起設計出兩種時尚造型，包括服裝設計、髮型、妝容，再請攝影師拍照紀錄，展現時尚感與專業度。

美髮系助理教授呂佩芸指出，兩系學生發揮團隊合作精神，互相支援妝髮技巧，前往英國前的假日，利用在校所學先設計出16個時尚造型，分別到倫敦白金漢宮、海德堡公園、倫敦塔橋、倫敦日晷知名景點快閃走秀，大膽呈現創意，吸引遊客及民眾目光。

妝品系學生丁子琪說，在英國把學校所學的髮型、彩妝、服裝3者串連起來，透過造型傳達時尚概念，新穎的整體造型，搭配精心準備的走秀及舞蹈表演，加上東方歌手演唱的歌曲，帶動現場整體氣氛，世界知名英倫景點前的異國風情時尚秀，贏得觀眾的歡呼聲，在倫敦時尚學院也吸收到很多時尚知識，帶回滿滿回憶及知識。

美髮系學生蔡政諺指出，英國是他很想前往的國家，努力爭取難得研習機會，終於圓夢，在當地上課深度學習，體驗當地文化及獨立的生活方式，受益良多。

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