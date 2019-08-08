弘光學生創作料理 登義大利米其林餐廳菜單

2019-08-08 14:36

〔記者張軒哲／台中報導〕台灣之光！弘光科大今年選送15位優秀學生前往義大利頂級ALMA廚藝學院研習及實習，每人補助60萬，在3個月研習後，分別前往15家米其林餐廳、星級飯店實習。其中，學生牟善麟研發的蛋料理登上米其林一星餐廳的菜單，每天熱賣40客。學生林聖棊則與主廚一起用包子研發義式新料理，餐點被命名為「LIN’S BAO」（林的包子）」，躍上國際美食舞台。

餐旅管理系主任劉其瑋表示，學生到義大利接受的是主廚訓練課程，在ALMA學院研習3個月後，接著到兩家不同餐廳分別實習4.5個月，最後回到ALMA學院進行期末考，在有限的預算下，用義大利文設計菜單、細寫烹調方式、最後出餐，從研習、實習、通過嚴格考試，才能取得ALMA證書。在這個月，系上副教授吳胤瑱也將到義大利進修交流，接下來學校與義大利課程同步。

在米其林一星餐廳「Locanda San Lorenzo」實習的牟善麟設計的菜「雞蛋蔬菜佐台灣肉湯」，受主廚肯定，變成餐廳菜單上的佳餚，一道菜售價18歐元，平均每天還可以賣40客！牟善麟透露，有一次主廚要他煮員工餐，他煮了牛肉麵、蔥油雞、炒飯等台灣菜，受到主廚、同事讚賞，由於餐廳附設的農場雞蛋產量過剩，主廚便要他嘗試用雞蛋做出新的菜餚，主廚試吃後獲得肯定，餐廳換菜單時他研發的新菜被選入菜單中。

牟善麟指出，他研發「雞蛋蔬菜佐台灣肉湯」，把雞蛋做成溫泉蛋後裹麵包粉去酥炸，搭配炙烤當地蔬菜、台式肉湯芡汁，並用炸過的九層塔裝飾，獨特美味受到當地人歡迎，每天販售的數量跟菜單上經典米其林佳餚差不多。

牟善麟目前他已經在主菜區做菜，他說，到義大利餐廳實習像是電影「天菜大廚」情節真實上演，到國外才感覺自己渺小，要更謙卑繼續學習。

另一位學生林聖棊把做包子的手法運用在西餐，他將包子皮做成圓形狀，蒸好後，再放上特調的醬汁、配菜等，取代原本套餐上的烤麵包，餐廳便將這道菜餚取名為「LIN’S BAO （林的包子）」。

弘光科大學生牟善麟創作的菜單（最後一排）登上米其林餐廳菜單上 。（記者張軒哲翻攝）

弘光科大學生牟善麟目前在義大利實習 。（記者張軒哲翻攝）

弘光科大餐旅系15位學生前往義大利實習，表現優秀 。（記者張軒哲翻攝）

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