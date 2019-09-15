屏日生活市集首推「環保餐具」 盼創墾丁新生活運動

2019-09-15 20:47

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕連續三個月在恆春半島舉辦的「屏日生活市集」，今年首次在大型活動嘗試「環保餐具」，減少一次性塑膠製品使用，本以為居民一時難以適應，沒想到短短兩天超過500件次使用，主辦單位也期盼帶起環保墾丁新生活運動，朝「無塑半島觀光」目標前進。

「其實只是習慣問題，減塑隨時能開始！」承辦活動里山生態公司負責人林志遠說，今年與環保餐具廠商合作，首次在恆春半島的大型活動推廣免費租用餐具，本以為會被抱怨「不方便」，沒想到反應出乎預期，活動後的垃圾數量少到令人欣喜。

在現場協助推廣的工作人員林惠琪表示，首次在大型活動嘗試「環保餐具」，有賴老經驗的環保餐具公司「好盒器」協助，租借餐具的使用數量粗估超過500件，但因為統計軟體使用不順，實際上應該可能到700件，甚至有很多遊客是自備餐具，對長期推廣「減少一次性餐具」更有信心。

林惠琪指出，有了「屏日生活市集」的成功經驗，屏縣府十月底的「半島歌謠祭」仍會再次嘗試，屆時商家將近三十攤，來自各地的遊客更多，將是執行上的一大挑戰，未來除了在活動攤商鼓勵客人使用自備餐具就有優惠價格，也希望推廣到恆春半島大小商家，「環保不只說說而已，只要肯做就會進步！」

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