十五分之一強！ 金門新移民教芳療、做餅乾、推公益

2019-09-15 21:05

〔記者吳正庭／金門報導〕金門新移民公共事務協會今天舉辦親子同歡聯誼，縣長楊鎮浯也以身為新住民另一半的身分到場，他說，希望透過交流，新住民能融入金門的文化，金門鄉親也能打開心胸，讓不同的文化在這片土地被尊重，讓整個金門成為一個祥和的大家庭。

楊鎮浯說，金門總戶數約4萬1000戶，新住民朋友就有2700多人，在金門的總戶數佔有約15％，新住民已成金門社會非常重要的一部分；感謝新住民到金門參與這塊土地的成長及發展，也為金門的永續及家庭下一代做出非常好的貢獻。

楊鎮浯的另一半來自中國四川省，他對於新住民學習如何融入社會也有更深的體會，他也強調，大家都應該學習對彼此文化的尊重。

金門新移民協會在理事長周清惠、總幹事孫毓玫號召下，約有200位來自新住民家庭的大、小朋友，其中有來自中國、柬埔寨、越南，也有爸爸是山東人，媽媽是金門人的組合，一起接受心理健康與營養保健、婦女衛生保健的「學科」及親子芳療教學、精油手工香皂製作、手工餅乾、手工卡片等「術科」課程。大、小朋友透過穴道按摩、手工餅乾製作都玩得不亦樂乎。

金門新移民協會安排楊鎮浯、金湖鎮長陳文顧、金城鎮代會主席陳天成及縣商會理事長李有忠等人親製的手工精油肥皂，交由華山基金會轉贈獨居老人和弱勢團體，也讓新住民感受金門的公益文化。

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