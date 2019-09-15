高鐵南延話題夯 潮州房市跟著熱一波

2019-09-15 16:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕行政院長蘇貞昌日前正式宣布高鐵南延屏東，並力挺高雄捷運紅線延伸至林園案，讓高鐵、高捷有機會進駐潮州，不過高鐵、高捷路線還沒拍板定案，潮州房市就先熱一波，潮州鎮公所預估今年房屋稅、契稅收入將增加超過一成，反映出鎮內不動產交易熱絡，房仲業者也表示，從實價登錄價格來看，潮州房價較屏東市區親民，加上便捷的交通誘因，帶動整體交易量提升。

潮州鎮公所指出，房屋稅、契稅是鎮庫一大來源，潮州鎮每年平均約有8千萬元收入，依目前收入情形預估，今年將房屋稅與契稅成長將會比往年高出逾1成。

房仲業者觀察，潮州實價登錄價格，目前平均住宅價格比去年同期下降14.2%，均價每坪9萬元，而電梯大樓下降6.3%平均單價5.6萬元，公寓行情持平單價約2.4萬元，比起屏東市住宅均價每坪12.1萬元、電梯大樓屏東單價9.2萬元、公寓單價8.4萬元，潮州房價更顯親民。

房仲業者指出，10年前莫拉克風災重創南部鄉鎮，來義、林邊等居民陸續轉移到潮州購屋，帶動一波房市熱潮，6年前潮州鐵路高架化正式通車後，潮州新建案如雨後春筍般出現，房價也應聲而漲，近2年房價位處高峰，買家多持觀望態度，今年房價微降，新建案陸續交屋，加上高鐵、高捷話題等推波助瀾，買氣確實有回溫現象。

房仲業者也分析，潮州鎮位於屏東縣的中心，無論往北到屏東市或是往南到海邊鄉鎮、往東到山區部落，都在半個小時的車程內，往西則有88快速道路串聯高雄，加上台鐵西部幹線起始站、公路客運轉運站等便捷的交通，是潮州房市的最大優勢。

潮州鎮公所也表示，近年潮州鎮也推動自來水工程，整治易積水路段，打造宜居環境，同時透過春節市集、賽神蝦等大型活動提高知名度，並結合鎮內文化、美食等觀光熱點，活絡整體商業行為，根據戶數統計，潮州鎮今年8月達19885戶，比去年同期多了385戶，從中也能看出房市熱絡端倪。

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