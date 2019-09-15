竹竹苗自主都更首例！ 中央補助2000萬啟動外牆拉皮

2019-09-15 11:51

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市水源市場旁的交大華廈社區，因屋齡超過20年，樓高19層，面臨外牆老化和磁磚剝落問題，市府輔導社區居民參與自主都更，歷經近4年整合，獲內政部營建署核定外牆拉皮補助2000萬元，成為竹竹苗區，首件獲老屋拉皮補助的社區大樓，也是竹竹苗自主都更案首例，且外牆將採塗料拉皮工法，並規劃無障礙坡道、汰換電梯零件，提升居住品質。

市府都發處表示，竹市屋齡30年以上老舊住宅達5萬戶，市府4年前推出「自主都市更新輔導計畫」，輔導社區爭取中央經費，可補助包含外牆拉皮像空調與外部管線整理美化、廣告招牌拆除及鐵窗拆除費用等、騎樓整平或門廊修繕、植栽綠美化、街道家具設施等，維護公共安全的公用設備修繕及更新、增設或改善無障礙設施、提高建物耐震能力等項目。

位在清華與交大商圈、水源市場旁的交大華廈社區，是地上19層、地下3層，鋼筋混凝土造，所有權人數有240位，86年完工後，因外牆逐漸劣化，有磁磚、鋁板剝落問題，影響行人及用路人公共安全，經社區管委委員會召開區分所有權人會議，達88％所有權人同意。

將進行外牆拉皮、屋頂漏水、耐震初評、無障礙環境改善、基地綠美化、空調管線整理等改善，總工程費約6000萬元，此次獲中央補助2000萬元，其餘費用則由全體住戶共同分攤。

都發處表示，交大華廈社區因有外牆磁磚鬆動脫落，推動都更有其必要性，但推動都更的困難就是住戶意見多難整合，但此件竹竹苗區首宗成功爭取經費的都更案，還是靠社區熱心的婆婆媽媽，積極與社區和市府輔導團隊磋商，除在市府協助下獲內政部補助規劃設計費201萬元，最後還獲2000萬元補助，是自主都更案例典範。

都發處表示，市府扮演輔導角色，包括召開說明會，再由住戶擔任理監事，定期開會、拜訪鄰居互相溝通、說服整合社區住戶，且公開徵求建築師規劃設計，公開遴選營造廠商，預計年底完成聽證、審議，明年初動工拉皮。

都發處表示，有關自主都更的評估及改善老舊公寓居住環境，可洽都發展處入口網站。

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