板橋府中危老都更動土 侯友宜力拚今年核准100件

2019-09-04 15:58

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區文化路一段的老舊公寓，屋齡最高53年，房屋的結構安全性能評估未達最低等級，住戶申請危老重建計畫，從送件到核准僅2個月時間，今天拆除動土，未來將改建為15層樓的集合式住宅，預計3年後完工。

都市更新處表示，建案基地面積為1473平方公尺，使用分區為住宅區，原為11棟1至4層樓的公寓，屋齡16至53年，原住戶26戶，將改建為1棟地下4層、地上15層、共91戶電梯集合住宅，2018年7月20日向市府申請危老重建計畫，同年9月獲核准，今年3月核准建築執照與拆除執照。

都市更新處指出，這處建案基地位於板橋高中對面，鄰近板橋車站與捷運府中站，附近有新板萬坪公園、百貨商場及北門街黃石市場，交通與生活機能便利，未來重建後將留設4公尺人行步道，並納入三級耐震、綠建築與智慧建築。

市長侯友宜表示，新北市推動「都更三箭」政策，其中一箭為防災型都更，對於危老建物，市府鼓勵住戶都更，並舉辦200多場說明會，過去大家認為都更速度很慢，但他上任這半年，危老申請案達到96件，核准70件，同時已開工17件，例如此案從申請到核定僅2個月，他希望今年力拚核准100件，落實居住安全與居住正義。

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