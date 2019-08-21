「釘子戶排除條款」生效！五股西雲路海砂屋都更延宕20年火速動工

2019-08-21 13:43

〔記者周湘芸／新北報導〕新北市五股區西雲路海砂屋去年7月發生陽台墜落事件，住戶陸續搬遷，今年8月初全數取得住戶同意，19日動工拆除。市長侯友宜今到場關心進度，他表示，半年前勘查發現建物陽台都已塌陷，但當時實施者與住戶溝通不太順利，便強調政府勢必要拿出公權力介入協調，快速通過「釘子戶排除條款」。

西雲路海砂屋都更案土地及建物權屬皆為私有，更新前總戶數共計60戶，面積約1462.36平方公尺，拆除後將興建1棟地上14層樓地下3層樓鋼筋混凝土建築物，預計耗費3年完工。侯友宜指出，近半年來申請都更的危老建物有將近91件，現已核准65件，未來不但會派員針對危老建築進行鑑定結構，也會祭出容積獎勵促進都市更新，讓民眾居住環境更安全。

曾發生陽台墜落事件的住戶林昀均指出，西雲路海砂屋都更案其實已延宕2、30年，當時房屋早已老舊不堪居住，沒想到又發生陽台從5樓墜至1樓事件，無奈仍有2%住戶有不同意見遲遲無法推動，感謝市長能協助儘快執行。

侯友宜表示，今年7月發布「釘子戶排除條款」就是強調攸關居住安全的危險建築沒有妥協空間，強化公權力執行效力；城鄉發展局長黃一平也說，此案從申請到核定，與住戶溝通是最辛苦的一部分，所幸最終全數達成共識。

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