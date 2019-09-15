《921震後20年紀事》韌性社會展現患難與共情感

2019-09-15 08:21

〔記者林曉雲／台北報導〕中秋節假期今天進入尾聲，921大地震將滿20周年，1999年（民國88年）9月23日全國降半旗3天，當年的中秋節（9月24日）3天假期，救災人員及相關業務軍公教人員停止放假，數十萬人在不一樣的月光下等待救援。為紀錄過去，更為了未來，921震災災後重建委員會執行長黃榮村新書《921震後20年紀事》近日出版，他表示，這個災難魔術數字，已經成為台灣集體記憶的一部分，就像228、46、87與88一樣，每到這個日子要靜下來想一想，不只要回憶過去，更要看向未來。

黃榮村也曾任教育部長，原是台大心理系教授，教育人本質讓他覺得有責任好好坐下來寫一些文字或講些話，至少交代兩個要點，一個是從921的救災與重建經驗中，我們究竟學到了什麼防救災經驗可以交給下一代，來當為建設韌性城鄉與韌性社會的參考；另外一個則是，如何將台灣在大災難中令人感動的患難與共情感，擴散到社會的每個角落，讓台灣在下一個大災難出現時，得以更快凝聚這種患難與共的情感，讓它發展得更為強大，協助大家度過難關。

921之後世界上發生了很多更大規模的天然災難，有些是地震、風災水災，有些則是台灣比較陌生但威力無窮的海嘯。整個地球面臨著百年內一定會發生的海平面上升災難，台灣不可避免的，也很快會捲入這個全球氣候變遷所帶來的困境之中，出現能源供應短缺、核電廠爭議、西部海岸區域遷移、與國土規劃等問題。黃榮村在書中將這些問題彙總在一起，分輯編列，每一件事都與台灣面臨的災難有關，從過去到現在，一直連往未來，希望大家一起來正視它們並謀對策。

921大地震10周年時，黃榮村也以文字紀實指，沒有人忘得了那條近百公里地表破裂的斷層線，921大震後的中部災區就像民主國家中的戒嚴地區，沿路無非廢墟，軍隊開入，直昇機整天盤旋在空中。全國上下共同體驗生命的脆弱與無常，近2500具屍體就像一場大屠殺，還有埋在瓦礫、鋼筋水泥、山石中的生命，國內外搜救隊穿梭翻尋，沒有半刻停歇，每個人盯著電視、廣播、報紙、與網路關心救災現況，都在問「我能做什麼？」，而且真的著手準備各種捐助與救援。今年走向20年，藉紀事一書不僅回憶過去，更要看向台灣的未來。

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