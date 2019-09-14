921新校園運動 黃榮村：大量建築師投入使校園重生

2019-09-14 17:38

〔記者林曉雲／台北報導〕921地震造成1546所學校受損，其中293校必須重建，教育部因此推動「新校園運動」，以新思維改造校園，使各校復原，甚至超越既有環境，今年921滿20週年，教育部今舉行「新校園運動回顧與展望論壇」，教育部政次范巽綠與前教育部部黃榮村分享一路走來的歷程及改變，為台灣教育場域的重生歷史作見證。

前教育部部長暨921震災災後重建推動委員會執行長黃榮村表示，當時因為有許多建築師投入校園重建，在校園建築上投入熱情，且兼顧了品質與效率，讓校園建築獲得重生，甚至獲得許多建築獎肯定，校園環境因此有了新的生命。

921當時任教育部政次、現也是教育部政次的范巽綠表示，既是回顧更是要展望未來，未來校園建築將更朝美感及設計的走向營造，讓校園建築富有創造性、開放性與融合性，使師生有更好的校園環境。

監委林盛當時擔任行政院921重建委員會副執行長，他表示，921重建校園成為921大地震後最具標竿意義的公共建築，當時成立的「新校園運動合作社」如今改名為「建築改革社」，仍然長期持續參與公共工程、關心相關公共政策，是台灣建築專業提升的一股力量。

政次范巽綠表示，921新校園運動一路走來，有許多人的付出及灌溉，才得以綻放美麗的花蕊，新校園運動賦予學校全新的使命，隨著時代變遷與科技進步，數位學習的教學型態和學習空間的創新，都應有更進一步的突破及革新，更希望校園美感意識能持續向下扎根，以突破性的思維和創新的做法，改變大眾對於教育及學校的想像，並將此核心價值及價值取向繼續傳承下去，期盼各界投注力量，打造符合使用者需求的校園，為台灣的教學場域共盡心力。

論壇也邀請新故鄉文教基金會董事長廖嘉展擔任與談人，對校園與社區重建歷程及經驗進行分享；當時推動新校園運動的政次范巽綠，與校園建築改造的重要執行者姜樂靜、黃建興、林洲民等建築師，共同回顧當時遴選建築師的制度，如何由成立「新校園運動合作社」到演變為「建築改革社」，以及後續持續影響各地校園建築風貌變革等歷程，另有精彩的跨世代對話，邀請曾梓峰、曾旭正等教授及青年建築師代表謝文泰、賴人碩等，共同討論校園建築環境未來的展望與願景。

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