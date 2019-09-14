就在今夜！ 揮別20年暗淡 黃金海岸「大船」啟航開唱

2019-09-14 19:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南區黃金海岸船屋今（14）日舉辦淨灘市集音樂節，浪漫月夜音樂，加上無敵海景「玩通宵」，也是船屋首度舉辦收費活動，測試市場水溫。

黃金海岸船屋閒置20餘年，南市觀光旅遊局推動活化招商，今年已委由競業公司以「黃金海岸方舟」品牌經營。

今天配合中秋假期舉辦音樂饗宴，邀請國際音樂人與在地音樂人融合交流，船屋設置3個舞台，使用英國頂級Funktion One音響，結合台南知名「謎市集」及淨灘活動，吸引百位民眾動手撿拾沙灘垃圾，為維護環保盡一分心力。

音樂市集活動時間，今天下午4時至明日凌晨4時，入場清潔費，每人2百元，淨灘自由參加，另有舞台表演、謎市集等活動，等於是讓參加民眾儘情「玩通宵」，也是為黃金海岸船屋重新出航作活動暖身。

黃金海岸美麗夕照加上無敵海景，民眾享受浪漫，成了「黃金海岸方舟」的特色。

南市觀光旅局表示，考量工務局也將在黃金海岸進行週邊環境整理工程，因此船屋預計明年2月先試營運，明年5月開幕，希望能夠為黃金海岸帶來新氣象。

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