什麼！中秋夜了 台中這家蛋黃酥名店還在排隊

2019-09-13 22:10

〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天是中秋節，台中知名糕餅老店「香格」排隊買蛋黃酥的人龍已經2、3週了，隊伍長達2、300公尺，還有從人台南慕名而來，也有人排到昏倒，原以為今天人潮會變少，沒想到上午還是大排長龍，直到晚間仍要排到店外，讓店家大為吃驚，為了服務消化顧客，仍開店到平常打烊時間9點，表示不知為什麼今年人潮特別多。

香格說，老店已經開張29年，招牌商品蛋黃酥一直賣得很好，因為很好吃，回購率一直很高，每年中秋節都是排隊熱賣，中秋檔期已經加派到30名人力，輪班製作，昨天更是提早開店、延長關店到晚上10點才消化完人潮，不讓顧客排那麼久還買不到，敗興而歸，原以為今天已經中秋節，人潮會減少，沒想到仍然大排長龍。

今天上午還沒到9點開店時間，排買蛋黃酥的人龍已經超過百公尺，不過排隊時間已經縮短1個小時至半個多小時就能買到，店家告訴顧客，今年最特別，一直沒有斷過，店長快累死了，為了不讓大家失望只有靠家人繼續為大家服務。

有顧客遠從台南來買，這幾天陸續排隊買了7次，今天上午和晚上又被老闆和朋友請託來買，今天人潮不減，可能是今年中秋假期有3天，假期第一天又是中秋節，可繼續吃蛋黃酥和月餅，還有要買送給團聚過節的親友帶回家。

彰化蛋黃酥名店「不二坊」過了中秋節，從明天起店休至17日，不過香格明天仍繼續開店營業，只是回復到原本10名的人力，民眾想買蛋黃酥、綠豆凸等商品都有。

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