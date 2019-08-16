比上班還好賺！排隊代購蛋黃酥 1天淨賺2000元以上

2019-08-16 16:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕去年因搶排鬧出「蛋黃酥之亂」的彰化市不二坊糕餅店，最近開始出現排隊人潮，人龍從店家騎樓延伸到大馬路，長長的隊伍讓附近商家、居民抱怨影響交通，不過，拜人龍之賜讓代購生意好到爆，老鳥菜鳥臉書接單，還祭出外送服務搶客，更有代購接單接到自己應付不了，得找多人同時代排輪番上陣。

位於彰化市三民路上的不二坊糕餅店，店名原本是「不二家」，去年相繼發生搶排亂象、店面遭潑漆恐嚇等負面事件後，業者悄悄改名，新掛不二坊店名，業者親戚晚輩另起爐灶到台中開新店，只不過改了店名，銷售手法依舊傳統，只開放現場購買，不能電話預購，更沒有網路銷售平台，相對也沒有宅配服務。

民眾想要買就是現場排隊，現階段每人每次限量120顆，使得不想排隊的民眾只能轉向代購，代購生意熱絡不已，已有大戶老鳥的代購業者接下大筆訂單，須祭出人海戰術，一次同時委任多人同時代為排隊，有代購業者私下透露，運作規模都可組成公司了！

不願具名且已做代購3年的業者說，代購就是賺價差，沒有固定行情，用量取勝，店家1顆賣40元，代購價格從每顆加價6、7元起漲，目前每人限購120顆，找1人排隊就能賺到720元到840元不等，扣除目前代排400元費用，還能淨賺320元到440元，單日5人代排，1600元到2200元進帳。

該業者透露，越接近中秋請代排人數會增加，以往請代排人數超過10以上都很正常。

代購者中不乏從顧客變成代購個體戶，1名原做保險業務的女代購業者，去年中秋節過後開始幫人代購蛋黃酥，她說，她幫人代購除了現場代購，買5盒以上還可外送，去年她看到中秋節盛況，有人向代購者現場買2盒付了3000元，馬上拎了就走，代購一轉手賺進1400元，比上班族好賺。

王姓彰化市民說，去年代購蛋黃酥夯到爆，中秋節前1週代購單顆90元，足足比業者貴了1倍以上，仍然有人買單，人潮最多時，單次代購排隊超過8個小時，甚至10個小時，還有人摸黑從凌晨3、4點就前來排隊，相當誇張。

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