改名照排！彰化蛋黃酥名店人龍排到大馬路 排4小時也甘願

2019-08-16 14:05

〔記者張聰秋／彰化報導〕又排了！中秋節將屆，彰化市蛋黃酥名店「不二坊」（原「不二家」），不受改名影影響，又開始出現跟風排隊的人潮，一排至少要花掉3、4個小時久候，不少民眾不想排隊卻又想跟風吃到名店蛋黃酥，只好轉向代購業者購買，代購價格隨著排隊「盛況」隨時會做調整，目前行情每顆要讓代購業賺6元到7元不等，去年代購行情高檔時每顆價差超過25元。

這波排隊風將一路到中秋節過後，且越接近中秋人潮越多，排隊時間更久，去年爆發「蛋黃酥亂象」，排隊衍生社會亂象備受抨擊，最近由於中秋節快到了，應景的蛋黃酥又開始成為糕餅市場的寵兒，連日來即使天氣惡劣，下起暴雨，甚至商圈附近淹大雨，排隊人潮依舊出現。

店家早上9點營業，在此之前，店家前騎樓已被排隊彎彎曲曲的人龍佔據，人龍還排到馬路，人與車爭道，當地居民抱怨「又排了！」連汽機車用路人直言有夠誇張，真有那麼好吃嗎？

「呆丸郎」愛排隊跟風的文化，在美食界歷久不衰，現場排隊民眾不乏衝著名氣而來，也有人因為家人或親朋好友想吃只好來排，有民眾表示，口感酥脆，吃了會讓人涮嘴，但也有民眾說，豬油放多就好吃啊！不管熱量高低和對健康影響，想吃就來排，不想排就多花錢向代購下單。

不過，排隊人龍中超過一半是代購業者與個體戶，以及轉賣號碼牌的民眾，他們經由臉書社群團體、網路銷售平台傳遞代購訊息，1顆40元蛋黃酥經由代購業或個體戶轉賣賺價差，目前代購行情從每盒6顆280元、15顆700元、20顆920元都有，每盒價差40元到120元都有。

代購業透露，店家每人限購120顆（去年限購30顆），代購價格會波動，接近中秋節價格越貴，去年最貴時，15顆970元、20顆1300元，平均每顆65元，1顆賺價差25元。

因應代購訂單的需求，代購業以時薪100元請人排隊，越接近中秋排隊時間越久，排隊代購價格再改為以次計價，去年最高峰時每次計價500元，今年情況呢？代購業者說，要看排隊人潮和時間再訂價，排越久工錢相對要付出越多。

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