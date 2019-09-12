狂！台中這家蛋黃酥要排3小時 台南人也衝來買

2019-09-12 20:53

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天是中秋節，彰化有蛋黃酥名店「不二坊」人潮大排長龍購買，台中市有29年歷史的知名糕餅老店「香格」也不遑多讓，一早排隊人龍長達2、3百公尺，凌晨就有人排隊，一等就是3小時，這週就有3個人排到昏倒送醫，也有台南人特地來台中買蛋黃酥，已經排隊6次，為了吃到美味，高喊值得，不但白天排長龍，到了晚上生意仍絡譯不絕、燈火通明，愈近中秋人龍愈長。

強調深耕台中29年的老字號糕餅店「香格禮坊」最有人氣商品就是蛋黃酥，最讓老饕響往的就是裡頭的蛋黃醃製22天，並以高梁酒去腥，內餡紅豆沙綿密，外皮烤到香酥可口，抹蛋汁處呈現漂亮的紋路，已經排隊買6次的吳小姐說，最愛就是店蛋黃的特殊口味，外皮酥、內餡軟，底層餅皮還硬硬的，讓人回味無窮，

香格的蛋黃酥與不二坊各有擁護者，顧客說，香格外皮香酥、內餡較濕潤、不乾口，每次中秋狂賣數萬顆，中秋前2週已經出現長長人龍，這幾天人龍更是提早在清晨就出現，一路排了2、3百公尺，店家人手動作快速給貨、結帳，人龍也不見消減。

台南的吳小姐說，清晨5點半就來報到，一等就是3小時，每次都是買店家限量的最上限，已經連續好幾天特地北上，之前已經來了5趟排隊共買上40多盒，今天晚上又來排買。

這幾天天氣炎熱，已有3名顧額不耐久排昏倒，出動救護車送醫，店家老闆因此特在路邊放上茶水和花生糖提供顧客補充體力。老闆說，堅持不給人代購，因此麻煩讓顧客跑上這一趟，每人也限量購買，蛋黃酥一人限購30顆、招牌綠豆凸也限購3至6顆，芋Q餅、小月餅也各限10顆，由於都是當天現做，9點開店，做到備料沒了，只能提早在晚上5、6點就打烊。

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