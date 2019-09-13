月餅袋裝滿「450萬鈔票」租金！ PTT「乾爹」怒：點超久

2019-09-13 18:57

〔即時新聞／綜合報導〕PTT鄉民「金庸」曾在過去贊助遺失金錢學生、以及在論壇上貼出8億元帳戶存款而被媒體報導。他不但在PTT小有名氣，也被不少鄉民尊稱為「乾爹」。今日他於PTT發文，PO出房客以現金繳交450萬現金房租的照片，再度引發熱議。

「金庸」今日在PTT發文，表示早上收到承租他台北敦化南路店面的租客來訊，準備好了半年450萬的租金等他來點交。他原本想說只有10幾分鐘的路程，又是拿支票，於是就用走的過去拿錢。不料到場後，對方卻拿出現金，還拿用來裝月餅的紙袋裝鈔票，讓金庸傻眼喊「感覺被擺了一道，當場清點完走回家超怕被搶劫」！

金庸將裝著450萬現金的紙袋照片PO網後，立刻引發熱議，不少鄉民忙喊「乾爹」、「我幫你提」。金庸也透露，在點交鈔票的時候是用手點，「點超久」，走路時風還吹到鈔票飛出去，好險有撿回來。他也詢問，事後向對方問罪「這樣整人很好玩嗎」？對方「還給我一個感覺嘲笑的貼圖，要怎麼報復呢？」

金庸文章PO出後引發熱議，目前已有超過1500則推文，網友紛紛喊「乾爹我幫你提」、「明年調漲店租報仇」、「看來陳明文的300萬真的很少」、「希望能多分享有錢人樸實無華枯燥的生活」。

細數鄉民「金庸」超狂事蹟，除了曾曬出8億元存款外，也曾以週薪5萬元高價雇用私人司機；先前雲林縣前健美國手林志成向館長陳之漢下戰帖時，更曾表示要提供100萬元獎金，希望林志成能說到做到挑戰館長，可惜最後比武沒能比成，也讓不少鄉民十分失望。

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