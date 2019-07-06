就想看館長、林志成打一場！ PTT兩大名人贊助百萬獎金

2019-07-06 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕館長陳之漢昨日遭雲林縣前健美國手林志成下戰帖單挑，還嗆聲18秒內「絕對打趴」，館長也回應可以立刻來打一場，但是林因不接受館長提出的時間而拒絕，讓不少等著看好戲的網友十分失望。今日，PTT知名人物「金庸」以及「小商人」，都先後在PTT發文，表示願意贊助高額獎金給林志成，希望他能夠勇敢出戰。

對於林志成要求挑戰，館長昨日立刻答應，不過要求林志成在今凌晨2時前到館長的林口健身房對決。對此，林則在昨晚發出2點聲明，不同意館長開出的比賽條件。而館長今日凌晨也火大地開直播表示，他會等到今天晚上8時，還會讓18秒，揚言將林志成打滿臉血，且還要將對方腿打斷。

對此，曾贊助遺失金錢的學生，被媒體大幅報到的PTT名人「金庸」，以及自稱在美國洛杉磯經商，同時經營「茶店」副業的「GTO小商人」，都先後在PTT發文，表示願意贊助100萬台幣，與2萬美金（約62萬台幣），只要林志成敢出戰並擊敗館長，就能抱走超過160萬的高額獎金。此外，「金庸」還表示，若有人能從雲林載林志成到林口，再給司機10萬元乘車金，「鄉民想看，我也想看」。

對此，鄉民也紛紛留言表示「推 國內真的要多點這種活動！！」、「總獎金160萬！」、「熱鬧囉 還找藉口再不打就真的丟臉惹」、「獎金越來越多了，真的要變國際賽了」、「有錢人的快樂...」、「雲林鄉民趕快去找人抓了開車北上啊」。

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