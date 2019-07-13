月收千萬過啥生活？鄉民貼8億存款現身說法 網全跪了！

2019-07-13 18:52

〔即時新聞／綜合報導〕PTT日前有鄉民發文「家庭月收入超過十萬是啥摸感覺？」引發熱議，後續更有網友發文「家庭月收入超過1000萬台幣過什麼生活？」結果釣出PTT名人「金庸」回文，PO出了自己「隨便一個帳戶」將近10位數的存款，並透露自己的生活，讓網友欽羨不已。

6月底一名鄉民PO文「家庭月收入超過十萬是啥摸感覺？」後，引發80多篇相關文章進行討論，不少鄉民都在PTT上分享自己的薪水與開銷；接著又有鄉民好奇「千萬收入」的家庭生活而在PTT上PO文，結果釣出曾資助掉錢學生、日前又表態願意贊助館長陳之漢百萬比武獎金的PTT名人「金庸」現身回文。

金庸今日凌晨在PTT貼出一張網路銀行截圖，只見帳戶餘額高達8億多元。他透露，台北文山區、大安區、信義區、士林區的不少大型店面，幾乎都是他家所有，他也提到，台北市長柯文哲為何不打房？「住在台北市的市民幾乎都有房有地，打了他去年還能險勝嗎」？

至於有錢人過什麼生活？金庸說，就普普通通，想去哪就去哪，遠百VVIP，去到真的不知要買啥都在亂買，想買什麼就買什麼，不太需要看價錢；車子放到車庫滿了，舊一點的就給親友砍頭價半買半送。他也說，上禮拜買了知名品牌Dyson吸塵器，結果傭人用不習慣，就把它丟倉庫了，「有人要我就給他吧」。

超狂文章PO出後，鄉民紛紛大喊「乾爹」、「爸爸多睡一點，兒子缺生活費」、「金庸爸爸沒人敢質疑」、「真的看了啥鬼東西」、「爸爸我需要吸塵器」；也有鄉民羨慕表示「我還在為一個月一萬多的車貸煩惱...」、「有錢真好，不用為幾萬塊的東西煩惱」。

原文請見：PTT八卦板

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