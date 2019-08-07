土豪爭霸！ PTT、巴哈論壇兩大富豪對賭1.2億

2019-08-07 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕PTT、巴哈台灣兩大知名論壇中臥虎藏龍，不少神人藏於其中。一名鄉民今（7）日在PTT轉貼巴哈知名有錢人「叔叔」的貼文到PTT，只見圖片中，赫然是一張捐款1.2億元台幣給門諾社福基金會的明細，讓鄉民全部看傻；不過稍後，曾PO出8億元存款的PTT名人「金庸」公開發文質疑此事，更表示若自己說錯，願意付出1.2億元道歉金。

一名鄉民今日在PTT上，轉貼巴哈名人「叔叔」2018年4月份在巴哈PO出的，捐1.2億元給門諾基金會的捐款明細，「釣魚式」地問「金庸、叔叔哪個比較屌啊」？

結果該文釣出「金庸」親自回文表示，門諾他也很常捐，但之前他的父親就曾打電話問過了，得知沒有人捐過1.2億元；他也PO出門諾募款查詢網址，表示看了當年4月份，也沒有看到有1.2億元的捐款。

「金庸」表示，聽說「叔叔」和他住的地方很近。他邀請對方直接面對面對質，把銀行帳戶攤開，「4/28有這筆1.2億門諾捐款，我馬上再銀行轉給你1.2億道歉金當做是我賠禮」！

高額的「道歉金」也讓網友議論紛紛表示「開戰了 快坐好」、「貧窮限制了我的想像」、「一出手就是1.2億」、「他媽我看了三小，1.2億道歉金」、「有錢人的快樂就是這麼樸實無華」、「現在鄉民出手都億來億去的」。

對此，門諾基金會則回應，真的很盼望能夠有這麼多的捐款可以做更多偏鄉長照的事工，也可以稍解每年的募款壓力，「但是我們沒有收到過這麼大額的捐款。我們每年都得很努力勸募我們的『東部老人照顧計畫』，去勸募獨居長輩送餐、居家服務、復康巴士、沐浴服務等等需求，現在景氣不佳，我想每個公益團體都還很辛苦，我們希望大家能更關注在東部長照事工和偏鄉的需求，而非跟我們開玩笑」。

金庸原文請見PTT

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