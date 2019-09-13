均安宮茄苳樹王公今慶1028歲 契子回娘家賀壽

2019-09-13 15:54

〔記者蘇金鳳／台中報導〕每年的中秋節是西區均安宮茄苳樹王公的生日，今年已是1028歲，茄苳王公廟及均安宮今天舉行「契子回娘家賀壽暨宗教文化活動饗宴」活動，為全市最年長的樹慶壽。

均安宮的千年茄苳樹有3株，是當地人信仰中心，相傳在二次大戰時，美軍轟炸遭日軍佔領的台灣，由於水湳機場並無可躲避之處，因此日本就選擇多處可躲藏戰機的據點，樹幅達150平方公尺的均安宮茄苳樹，約可躲3、4台戰機，加上當地在日治時代被稱為大和村，是日本高官住的地方，因此便被日人相中。

均安宫董事長郭耀泉表示，當年有一次盟軍大肆轟炸台灣，很多地方都遭摧毀，但樹下的3台戰機卻完好無缺，住民都感到相當訝異。

同時，因為茄苳老樹相當靈驗，民眾視為神樹，很多家長為了子女的健康，都當茄苳老樹契子契女兒，每年的中秋節是老樹生日，廟方就舉辦契子回娘家的活動，為老樹祝壽，目前契子契女兒約上萬名。

民國102年，茄苳樹曾因建商施工有生存危機，經過多位民代、民間團體及地方人士們發動「搶救老樹行動」，市府也成功協調建商換地、並拆除影響老樹生長的婦幼活動中心，市府並打造茄苳樹王文化生態公園。

今天是茄苳樹王公1028歲聖誕，市長盧秀燕、立委黃國書及市議員江肇國也前來祝壽。

盧秀燕表示，茄苳王公廟的茄苳樹高齡1028歲，不僅是全市最年長的樹，也是地方民眾的信仰中心，已累積上萬名「契子」。

盧秀燕也說，為解決金爐熱源與廢氣對老樹造成影響，廟方曾對老樹擲筊，在獲得3次聖筊後停用金爐，金紙也委由環保局統一焚燒，堪稱環保典範；根據行政院環保署最新數據顯示，台中今年1至8月的PM2.5平均值相較去年同期改善2.1微克，空品不良天數也較去年同期改善約4成，市府將繼續努力，讓成果逐步展現。

相關影音

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法