全台最老「茄苳樹王公」再度重病告急 樹醫找到原因了…

2019-06-07 16:58

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮南安路興南宮旁「茄苳樹王公」健康狀況不佳，去年經專業樹醫搶救後恢復生機，沒想到不到一年，最近樹況卻急轉直下，台灣老樹救援協會今天邀中興大學樹醫劉東啟緊急會勘，劉東啟認為，地方基於觀光需求所做的綠美化及流動廁所基礎，又讓老樹棲地的透氣、排水不良，根部腐爛，生命告急，後續搶救規模、難度將更甚於去年數倍。

有「茄苳樹王公」之稱的埔里鎮南安路茄苳老樹，經量測推斷樹齡已有1200多年，是台灣目前已知最老的茄苳樹，近幾年健康每況愈下，經護樹人士奔走及地主同意，去年8月由金樹基金會、台灣老樹救援協會委託中興大學園藝系副教授劉東啟搶救。

當時除了以高壓水刀改善老樹棲地硬化，加強透氣與排水，強化老樹根部吸取養分能力，也立即終止樹旁整地興建公廁的計畫。經過治療後，老樹生長狀況改善，葉量明顯增加。

但最近樹況又急轉直下，正值盛夏，茄苳老樹樹稍有乾枯現象，葉片明顯出現黃斑、大量掉落，雖然是端午連假，協會今天仍邀劉東啟緊急會勘。

劉東啟初步發現，最近廟方管委會所做的綠美化設施，包括整地加鋪草地、水泥灌砌花台及樹下放置流動廁所的基礎，又對老樹生命構成危害，棲地原就排水不佳，加上5月又多雨，老樹根部透氣、排水不良，導致積水腐爛，才會在短短幾個月內迅速衰弱，生命岌岌可危，盛夏大量葉片枯黃掉落就是警訊。

劉東啟憂心地說，這些綠美化設施都已經完工，先前搶救所做的努力都白費了，後續搶救的規模、難度比前一次又多了好幾倍，必須再做詳細規劃，如果老樹救不活怎麼辦，個人也承受極大壓力。

埔里鎮長廖志城指出，相信鎮民都希望老樹長存，廟方、公所與地主也會尊重與接受樹醫專業建議，對於日後的改善工程及管理維護，應妥善徵詢專業後再行施作，以免重蹈覆轍。

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