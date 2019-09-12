週五還是熱！各地有零星陣雨 中秋夜可賞到今年最小滿月

2019-09-12 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕明天（12日）全台各地天氣多為多雲至晴，各地高溫約32到34度，白天仍然相當炎熱，須注意適時補充水份。而北部、東部、嘉義以南地區，以及山區，皆有局部零星陣雨發生的機率，而沿海地區可能會出現較強陣風。今年中秋節適逢2019年最小滿月，由於明晚全台各地降雨機率偏低，日落後有很大的機會能在東偏南方的天空賞月。

中央氣象局預報，明天全台各地大多維持多雲到晴的天氣。由於高壓勢力略減弱，降雨機率較今日高，雨區範圍也會比今日廣。位於迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島則會有局部、零星短暫陣雨發生的機率。而嘉義以南地區及其他各地山區也可能會有午後局部短暫雷陣雨。而南部沿海在清晨至上午間，也會有零星降雨發生。

氣象局提醒，明日台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有較強陣風發生；而從明日起，基隆北海岸、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海地區易有長浪，海邊活動務必注意安全。

天氣風險公司表示，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓在週日以後將逐漸接近台灣，外圍環流將會帶來雨勢，北部、東半部天氣狀況有機會轉為陰雨。然而，目前低壓帶結構相當鬆散，並且也有多個低壓中心產生的可能，下週該低壓是否會進入台灣海域，仍有待觀察。

由於明晚全台各地降雨機率偏低，日落後有很大的機會能在東偏南方的天空賞月。而今年中秋節適逢2019年最小滿月，與今年元宵節（2月19日的）最大滿月相比，明晚的月亮會大約小了百分之13，大約就像5元硬幣與1元硬幣的對比。

溫度方面，明日各地高溫約32到34度，白天仍然相當炎熱，須注意適時補充水份。

紫外線方面，明日除了澎湖縣達到「危險級」，全台各地皆達「過量級」，外出須做好防曬措施，並適時補充水份。

空氣品質方面，明日北部、宜蘭、花東空品區及離島地區為「良好」等級；竹苗空品區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。明日環境風場為東北風，位於弱風區的中部以南地區，由於擴散條件差，加上中部沿海清晨時受渦旋影響，污染物易累積，而午後光化作用下，也會導致臭氧濃度上升。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法