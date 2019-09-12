桃竹苗高溫飆36度 週日起北部、東部變天！

2019-09-12 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（12日）各地天氣晴朗炎熱，氣象局於桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣及金門縣發布高溫示警，這些地區高溫恐達36度以上，提醒民眾出門在外多加留意。

氣象局指出，今天仍舊受太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲的天氣，僅基隆北海岸及東半部地區偶有零星雨，中午過後在山區、近山區亦有小範圍雷陣雨。溫度方面，桃園、新竹、苗栗、金門一帶要注意36度左右高溫，各地紫外線指數也容易達到過量甚至危險級。

氣象局預估，週五、週六（13日、14日）太平洋高壓影響，各地大多為多雲到晴的天氣，僅迎風面的基隆北海岸及東北部地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島也有零星陣雨，午後各地山區及南部地區有局部短暫雷陣雨。

週日（15日）太平洋高壓勢力稍微減弱，南方低壓帶開始北抬，迎風面的基隆北海岸、東半部地區降雨趨於明顯，大台北地區降雨機率亦增高，另外，午後雷陣雨的範圍也有擴大趨勢。

至於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天清晨2時位於鵝鑾鼻東南東方約1600公里的海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，但路徑變數仍大。

空氣品質方面，12日北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，竹苗局部地區可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 - 35 28 - 39 29 - 36 27 - 34

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法