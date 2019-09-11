週四熱爆！桃竹苗可能飆破36度 熱帶低壓恐成颱

2019-09-11 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕明（12日）全台各地多為晴至多雲，天氣依舊悶熱，尤其桃園、新竹、苗栗、金門一帶須留意36度左右的高溫。明日全台紫外線皆達「過量級」，提醒民眾外出記得做好防曬準備、並適時補充水分。

中央氣象局預報，明日全台各地多為晴至多雲的天氣，僅基隆北海岸及東半部地區有偶發的零星雨發生的機率，而山區、近山區午後亦有小範圍雷陣雨的發生。而台中以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及金門地區的民眾，需留意8至9級的強陣風。

而今天下午2點距離鵝鑾鼻東南東方約2000公里、位於菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓，不排除未來發展為輕度颱風的可能，但目前路徑變數相當大，仍在持續觀察中。

天氣風險公司表示，菲律賓東方海面上的熱帶性低氣壓有發展為今年第16號颱風「琵琶」的可能，預計短期內將往偏北的方向移動，在中秋連假期間，不會對台灣造成直接影響，然而仍須留意外圍環流所帶來的東北風，也將致使沿海風浪略為增加。

溫度方面，明天全台各地天氣依舊悶熱，各地高溫約31至36度，尤其桃園、新竹、苗栗、金門地區，須特別注意36度左右的高溫。

紫外線方面，明日除了澎湖縣達到「危險級」，全台各地皆達「過量級」，外出須做好防曬措施，並適時補充水份。

空氣品質方面，明日北部、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；竹苗空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，竹苗局部地區可能達「橘色提醒」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。明日環境風場為偏東北風，位於背風側的竹苗以南地區，由於擴散條件較差，污染物易累積，須留意午後光化作用影響下，臭氧濃度上升。

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