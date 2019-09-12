承辦世界福德文化節 東林福德廟拿出寶物「黃金神轎」

2019-09-12 21:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區東林福德廟將舉辦世界福德文化節，且籌辦福德文物展，該廟斥資130萬元打造的黃金神轎將首度公開展覽。東林福德廟主委林寶祥指出，將有12個國家及地區參與，為該廟百年來最大宗教盛事。

第12屆世界福德文化節今年移師東林福德廟舉行，將於11月9、10日一連舉辦2天，有中國廈門、澳門、香港、新加坡、印尼、緬甸、柬埔寨、泰國、馬來西亞、汶萊、越南等地廟宇參加，台灣亦有多家知名老廟共襄盛舉。

林寶祥表示，為此宗教盛事，將在高雄歷史建築頂林仔邊警察官吏派出所籌辦福德文物展，不僅商借友廟珍貴文物展出，該廟黃金神轎將首度公開展覽，時間從11月1日至10日止。

黃金神轎由屏東東港製轎老師傅花了2年時間打造，於2013年完成，全頂使用台灣檜木打造，轎體未使用一根釘子，全都用卡榫連結，老師傅製轎時，還得焚香沐浴以示莊重，廟方首次公開展覽「鎮廟之寶」。

東林福德廟承辦該活動有段令人稱奇過程。林寶祥說，有信徒去年12月30日入廟參香，擲出立筊，沒想到3天後接到中國廈門市仙岳山土地公廟理事會會長林福壽通知，希望由東林福德廟承辦世界福德文化節，話畢立筊當下倒伏，林福壽來台洽談籌備事宜得知，訝異土地公「未卜先知」。

東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公，香火鼎盛。

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