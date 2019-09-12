安坑一號道路2期通車！ 可快速連結國道3號

2019-09-12 19:19

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天前往新店區主持台北氣象站與氣象儀器檢校中心合署辦公廳舍動土典禮，以及安坑一號道路二期和雙安隧道通車典禮，安坑一號道路工程1期加上2期共計耗資91億元，正在興建中的捷運輕軌安坑線斥資161億元，兩項重大工程對新店地區建設及發展有很大助益。

新北市新建工程處長祝惠美說，台北氣象站原位於板橋區浮洲地區，因既有建築歷史久遠，加上浮洲合宜宅完工後，原本的氣象觀測環境基礎已不存在，因此中央氣象局在新店安坑原有的氣象儀器檢校中心，將台北氣象站共同整合，並由新建工程局代辦工程，預計2021年完工啟用。

根據中央氣象局規劃，未來新的台北氣象站啟用後，將會對外開放，提供教學示範及氣象教育推廣功能，讓民眾能走訪氣象服務中心，體驗運作內容。

侯友宜並且赴安一路主持安坑一號道路2期及雙安隧道的啟用典禮，安坑一號道路可快速聯結安坑與國道三號的安坑交流道，提供安坑地區民眾更便捷的交通，整條安坑一號道路1、2期工程，共耗資91億元及4年多工期，今天舉辦通車典禮，當地居民都很開心。

侯友宜與各界來賓剪綵後，他與里長、居民共同騎自行車前往雙安隧道參觀，安坑一號道路中間預留為捷運輕軌安坑線的軌道，待安坑線完工後，將可提供安坑地區民眾通往捷運環狀線十四張站，連結新北市的大眾運輸路網。

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