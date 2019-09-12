一起過中秋！竹市府攜手企業志工 贈月餅助弱勢

2019-09-12 13:25

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕又到家戶團圓慶中秋的時節，新竹市政府攜手企業及志工團體做愛心，除了與新竹國賓大飯店聯名送出200盒月餅給弱勢家庭與社福機構，也特別準備中秋禮盒給271位獨居長輩及65個關懷兒少的寄養家庭，並舉辦「街友中秋關懷」餐敘，要讓新竹市的每個角落充滿愛與團圓的氣氛！

市長林智堅感謝新竹國賓大飯店、志工團體及寄養爸媽的付出，期待透過市府、愛心企業及民間團體的關懷力量，讓這個城市的弱勢家庭、社福機構、弱勢兒少、獨居老人及街友，都能感受到善心人士的溫暖，同時也呼籲大家一同響應企業的善心及義舉，讓每個人都幸福滿滿。

社會處李季縈處長表示，市府與新竹國賓大飯店聯名送出200盒月餅給弱勢家庭與社福機構，並另外準備月餅禮盒，由11個獨居老人團體的志工，親送到271位獨居長輩手中，讓他們一起感受濃濃的佳節氣氛。同時，為感謝65個寄養家庭幫忙照顧需要保護的兒童少年，特別準備柚子水果禮盒，謝謝他們平時的付出。

社會處表示，有一個個案是年僅7歲的男孩小家（化名），在1歲時經診斷罹患腦部惡性腫瘤，治療痊癒後卻在今年1月再次復發，農曆春節住院開刀後仍維持每月的化療，由於每次化療期程約7到14天，常遇到節慶之時無法返家，正巧這個中秋能回家團圓，因此社會處特別轉贈國賓飯店提供的月餅，讓他們享受相聚的天倫之樂。小家媽媽感動表示，「恰巧這次中秋節遠房親友也會來拜訪，很感謝社會處及國賓飯店，讓全家人能一起賞月、吃月餅，弟弟一定會非常開心。」

另外，還有一位高齡91歲的余沈芳奶奶，在三位子女和余爺爺相繼離世後，孤單地獨自生活，幸有陽光仁愛協會的林雪櫻志工從93年起一路陪伴，把奶奶當成自己的媽媽般關懷，余奶奶也形容她與林雪櫻「比女兒還要親！」林雪櫻表示，陪伴余奶奶已15個年頭，彼此的緣分已昇華為濃濃的親情，就像一家人相互關懷、互相照顧，社會處也十分感謝志工團體的無私付出。

社會處表示，除了關心弱勢家庭、獨居長輩及寄養家庭，市府也在9月10日舉辦「街友中秋關懷」餐敘，讓街友們相聚烤肉感受中秋氣氛，並提供義剪、沐浴及就業媒合服務，活動後也發放中秋禮盒、柚子及民生用品，盼能陪伴街友們提前感受溫馨的節日氣氛。

社會處指出，針對需要服務的弱勢民眾，社工員會積極連結相關資源，協助他們獲得經濟補助、就業媒合、安置照顧及托育養護等服務，也會在中秋等三節時，結合民間力量與資源，一起帶給弱勢家庭滿滿的溫暖。針對列冊的271位獨居長輩，社會處集結180位志工的力量，定期訪視關懷及電話問安，也提供預防走失手鍊及緊急救援系統等貼心服務。另外，社工員更主動出擊關懷街友，定期與相關單位在轉運站地下道、東門城與護城河等街友聚集處巡訪，針對他們的需求提供必要物資、沐浴住宿、就業輔導、醫療照顧等資源。社會處認為，一座幸福的城市，需要大家伸出雙手，讓愛串連每個需要溫暖的地方。

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