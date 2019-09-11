秋節送暖 愛心志工助憨兒趕製月餅禮盒

2019-09-11 07:38

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中秋節將至，台南心智障礙關顧協會附設展翼烘焙坊推出的月餅禮盒，各界訂單湧入，新永安有線電視動員20名志工，協助趕製，並幫忙清理之前因豪雨淹水後的環境，以實際行動送暖。

而玉井區農會也動員家政班，烘焙了400顆月餅，分送給當地的荷園基金會樂逸社區式長期照顧機構，以及華山基金會到宅訪視的獨居老人等，讓長輩們在中秋前夕，感受佳節氣氛。

農會總幹事莊文洲表示，高齡化已成為趨勢，許多老人獨居，或者子女忙於工作，無暇照顧長輩，因此在中秋節的前夕，特地由家政班指導員與8位志工製作芒果鳳梨酥，還有芋頭酥等月餅，關懷弱勢。

新永安有線電視的志工團隊，已連續5年前進展翼，幫忙製作蛋黃酥等月餅，以及餅乾禮盒，協助出貨，也為認真的身心障礙青年們加油、打氣。

由於烘焙坊之前因永康豪雨，也傳出淹水災情，很多物品「泡湯」，必須丟棄，影響了既定作業，新永安志工伸援手，讓延誤的出貨進度，得以及時趕上。

志工們更協助整理環境，分擔勞務，讓身心障礙學員可以專注於烘焙，全力趕製月餅，將美味的伴手禮盒，順利送到客戶手中。

新永安有線電視業務部經理郭建德指出，組織志工隊就是希望協助展翼完成訂單，也透過實際行動拋磚引玉，讓更多人關注到庇護學員們的專業與努力，雖然辛苦，但同仁都甘之如飴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法