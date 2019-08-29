愛心中秋伴手禮展售、徵才活動 9/4基隆登場

2019-08-29 12:05

〔記者林欣漢／基隆報導〕再二週就是中秋佳節，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心，將於9月4日上午10點至下午2點，在六堵分站（基隆市七堵區工建北路1-2號）辦理「多元培力慶中秋聯合展售活動」及聯合徵才活動，有13家基隆身障團體、中高齡就業、社區發展協會等單位在場展售特色小吃及伴手禮，期盼民眾以行動支持。

基隆就業中心表示，為協助求職者返回職場、創造在地就業機會，有「多元就業開發方案」與「培力就業計畫」，今年共輔導18個多元單位及5個培力單位，協助102名弱勢求職者在地就業。

基隆就業中心主任盛慧中說，社區發展協會及人民團體創立的在地產業都在起步階段，如基隆市腎友協會的零錢包、帽子及抱枕；台灣類博物館發展協會的陶鳥聞香瓶及長木檯；基隆市脊髓損傷者協會的手工皂及杯型水晶蠟燭；東明社區的左手香防蚊液等，都是別具特色的產品。

應景的中秋禮盒還有平寮社區的米香綜合禮盒，仁壽社區的咖哩餅禮盒、廣式月餅禮盒，以及新生活社會福利發展促進會的胚芽蛋捲及海苔米捲。

現場還安排闖關遊戲、滿額禮等好康活動，以及10家廠商提供167個職缺，包含技術員、作業員及駕駛、保全人員及清潔人員等工作機會。

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