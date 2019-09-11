中秋送愛 她邀集社會愛心人士捐助13校弱勢生

2019-09-11 12:26

〔記者蔡文居／台南報導〕中秋節前夕，台南市議員蔡淑惠邀集家具商業公會、吉富展覽公司、東東餐飲等企業，愛心捐贈569份月餅禮盒和200元小紅包，給安平區和南區13所小學569位低收入小朋友，並呼籲社會人士能捐贈參考書等物資，讓小朋友能努力讀書脫貧。

包括南區婦女會理事長邱秀月、台南市家具商業同業公會理事長吳文智、吉富展覽公司董事長林武宏、東東餐飲企業董事長李日東等社會人士，參與這項愛心捐助活動。

蔡淑惠表示，近來看到兩則新聞讓她很感動，一則是嘉義一名單親低收入女孩，雖然沒有書桌仍勤奮苦讀考上嘉義女中，未來希望成為一名律師幫助更多的人；另一則是保全父親撿拾二手參考書用立可白塗答案，兒女也爭氣上台大醫和政大。熱心捐贈書桌的台南市家具商業同業公會也在這次的愛心送暖行列中，多年來已捐出700多張書桌協助低收入戶小朋友。

蔡淑惠表示，這次愛心送暖共捐出569份的月餅禮盒和內裝著200元的小紅包，捐贈給南市日新、永華、志開、省躬、龍崗、喜樹、新興、石門、安平、西門、新南、億載、大同等13所國小的569位弱勢小朋友，並提醒校長發放禮品時請特別注意小細節，以免被同儕貼標籤，希望小朋友們是快樂的拿到愛心禮物。

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