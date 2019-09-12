華映未能付8月全薪 桃市勞動局：查證屬實最高罰100萬

2019-09-12 11:05

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕中華映管股份有限公司（華映公司）今天公布重大訊息表示，未能全額給付員工8月份薪資，桃園市政府勞動說明，此已違反勞動基準法，若查明屬實，可開罰最高100萬元。

桃市府勞動局指出，華映公司於8月29日晚間發布訊息將大量解僱勞工後，為維護員工權益，該局於9月3日入廠訪視，經瞭解廠房均已停工，龍潭廠斷電後相關行政作業已移至楊梅廠。

針對華映公司今天發布重大訊息表示，未能於9月11日全額給付員工薪資，桃市府勞動局說明，此已違反勞基法第22條第2項規定，將派員前往檢查，如查明屬實，依法可處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

桃市府勞動局進一步表示，員工可依勞基法第14條第1項第5款或第6款等規定與雇主終止勞動契約意思表示，並請求雇主給付員工資遣費及開立非自願離職證明書。

桃市府勞動局說，離職證明書應先向雇主申請核發，如雇主無法開立或不願開立非自願性離職證明文件，員工可向就業服務處提出申請。員工若以與原雇主間因離職事由發生勞資爭議而申請失業認定，仍得請領失業給付。

此外，桃市府勞動局表示，為因應華映公司後續可能發生大量解僱勞工情事，對社會、經濟及員工的影響甚鉅，勞動部已於8月30日邀集包含華映公司、大同股份有限公司、相關部會及該局召開研商會議，並成立專案小組，並就保障勞工權益為最優先考量研擬相關協處措施。

桃市府勞動局說，昨天日勞動部也再度邀集華映公司、工會、該局及就業服務處召開華映員工權益保障小組工作會議，研商員工債權處理及協助轉業事宜。

桃市府勞動局呼籲，華映公司應將保障員工權益作為首要考量，積極與工會協商，並向員工說明籌措給付員工工資、資遣費及退休金的資金來源，並依法辦理大量解僱計畫書通報。

桃市府勞動局也向大同集團喊話表示，華映公司為大同企業成員，董監事均由集團母公司派任，大同公司有義務協助華映公司，共同解決此次的財務危機，以善盡雇主及企業社會責任。

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