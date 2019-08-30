華映決議大量解僱 桃市勞動局：大同應出面共同處理

2019-08-30 09:04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕有關昨天華映董事會決議大量解僱員工，桃園市政府勞動局向母公司大同公司喊話，應出面共同處理並積極協尋解決方案。

針對華映昨晚發布訊息，擬依大量解僱勞工保護法大量解僱勞工，桃市府勞動局表示，華映聲請重整遭法院駁回後，為維護員工權益，該局已於22、27日主動聯繫華映董事長蔡江隆及總經理林盛昌，瞭解公司未來人力規劃事項，並要求該公司務必遵守勞動法令，保障勞工權益。

針對昨天華映董事會決議大量解僱勞工，桃市府勞動局呼籲，如確有勞動基準法第11條歇業、虧損或業務緊縮等事由需大量解僱勞工，仍應依大量解僱勞工保護法之規定，於解僱日60天前向本局通報大量解僱計畫書，並與工會協商。

桃市府勞動局強調，員工薪資、資遣費及退休金給付，須依相關勞動法令規定辦理，該局會參與勞資雙方協商，協助勞工申請失業給付及後續轉介就業。

至於報載華映公司恐積欠電費致營運中斷，桃市府勞動局說，此情形因歸責於雇主，如員工因此不能提供勞務，華映仍應給付勞工薪資。

桃市府勞動局提醒，華映除須依大量解僱勞工保護法規定通報協商，針對員工相關權益也須符合法令規定予以保障。

針對華映財務危機，桃市府勞動局直言，華映的母公司大同也應出面共同處理並積極協尋解決方案，勞動局也將持續協助及維護勞工應有權益。

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