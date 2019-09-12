受正濱漁港色彩屋啟蒙 里長粉刷圍牆打造綠色家園

2019-09-12 09:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市新西里為老舊社區，巷弄旁的圍牆黝黑安髒，有礙觀瞻，里長陳漢昭看到正濱漁港色彩屋，利用油漆讓老屋亮起來：他也決定來粉刷社區圍牆，他聽從眼科醫師建議綠色有助視力，買了4萬多元買綠漆粉刷圍牆；陳漢昭說，大概是里民看到里長自己頂著大太陽刷油漆，十分辛苦，也挽袖來幫忙，相信很快就能完成綠色家園的心願。

其實，陳漢昭夫婦平日凌晨在松山傳統市場賣天婦羅，早上回到新西里里辦公處後，里長夫妻二人與志工準備烹調中午老人共餐，難得的是從週一到週五每天供應里內滿65歲老人免費吃營養午餐，營養午餐費用都靠里長四處張羅，附近的宮廟、市場豬肉攤、菜販也不時贊助午餐食材，讓陳漢昭壓力得以減輕不少。

去年9月颱風豪大雨，里內坡地有小規模土石流，泥水宛如瀑布，他巡視里內災區腳受傷，打了破傷風針又外出巡視，透過電視新聞鏡頭讓不少人印象深刻；陳漢昭今年7月看到社區巷弄圍牆黝黑，被妻子笑說是「過動兒」的陳漢昭，看到電視新聞報導正濱漁港色彩屋，他突發奇想，也想讓社區亮起來。

陳漢昭跑到油漆行買油漆，因為眼科醫師說綠色有助視力，選擇刷綠色，應源壇許宏益是油漆師傅，聽到里長自己要刷油漆，出面技術指導；陳漢昭戴著斗笠一個人刷油漆，新西里早起會會長楊清來幫忙除草，還與鄰長謝炳宏、湯泰順加入刷油漆行列。陳漢昭笑說，有大家幫忙，應該很快綠色家園就能完工。

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