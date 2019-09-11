零元買得到！中華電信率先公布iPhone 11費率

蘋果在台灣時間今天凌晨1點發表iPhone 11系列。（翻攝官網直播畫面）

2019-09-11 22:10

〔記者楊綿傑／台北報導〕iPhone 11甫出場就讓果粉引頸期盼，中華電信稍早公布費率，其推出月繳999元，搭配指定舊機換新機方案、行動VIP等優惠，新機iPhone 11 Pro Max（64GB）就能以0元入手。並開出iPhone 11 Pro Max（64GB）專案價2萬8300元、iPhone 11 Pro （64GB）2萬4300元，iPhone 11 （64GB）專案價1萬3300元等優惠價，甚至提供22家指定銀行享24分期0利率。

中華電信也同步宣布Apple Watch Series 5 （GPS）資費，申辦大4G購機方案（36個月），月繳999元，Apple Watch Series 5（GPS） 40mm版只要3400元。預計於9月20日上午8點起全台指定門市及中華電信官網同步銷售iPhone 11全機型及Apple Watch Series 5，果粉可以同時完成iPhone新機與新錶的需求。

中華電信表示，還同時推出多項優惠，包括「老客戶或行動VIP優惠」老客戶或行動VIP申辦大4G購機方案，月繳999元以上，再享手機折價最高5000元。「舊機換新機優惠」部分則針對新申租、攜碼或符合續約購機條件之客戶，至中華電信指定門市辦理估價回收，並搭配申辦完成購機方案，即可享舊機換新機最高現折2萬5000元。

此外，也有「Hami書城加值服務及漫遊優惠」，搭配大4G購機方案，月繳999元以上，享Hami書城月讀包前3個月免月租，及「日租型」或「定量型」國際漫遊上網方案的專屬特惠價。也分別與22家指定銀行信用卡享24期分期0利率，包含持中國信託、台新銀行、玉山商銀、花旗（台灣）、國泰世華、凱基商銀、星展銀行、遠東商銀、聯邦商銀、台北富邦、上海商銀、土地銀行等。

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