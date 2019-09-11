台灣最貴！新iPhone台港日售價比一比 最高差5500元

蘋果公司（Apple）今天發表3款最新一代iPhone手機，分別為iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max，雖然升級幅度不大，但售價比起上一代更為便宜，是今年發表會的一大亮點。（法新社）

2019-09-11 14:43

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果公司（Apple）今天發表3款最新一代iPhone手機，分別為iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max，雖然升級幅度不大，但售價比起上一代更為便宜，是今年發表會的一大亮點。台灣售價與日本、香港對比，台灣價格最貴，最多可相差到新台幣5000多元。

今年蘋果共發表3款 iPhone，分別為 iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max。其中，引起廣泛討論的是iPhone 11的售價，最基本的64GB 型號售價僅 24900元，售價最高的iPhone 11 Pro Max 512GB，價格高達52400元。

價格出爐後，知名比價網站「Just.崩潰.ME」製作與台灣鄰近的香港、日本的價格比較，其中相差最多的為iPhone 11 Pro Max 512GB，日本未稅價格約新台幣46823 元，比台灣售價便宜5577元，若是含稅價格也比台灣便宜1832元，香港版本則是比台灣便宜1882元。

雖然日本售價最為便宜，但有網友提醒，日本手機規定必須「強制開啟快門聲」，就算切換成靜音模式，仍有快門聲音，但其實只要使用其他拍照軟體，就能解決此問題。另外，蘋果雖然有全球保固的服務，但iPhone屬於地區保固，在台灣是採亞太區域聯合保固的關係，也就是說，台灣直營店只能修台灣、中國、香港、澳門的iPhone。

台港日新 iPhone 比價（皆以換算新台幣）：

iPhone 11

台版64GB：24,900元

港版64GB：24,246元，省654元

日版64GB（含稅）：23,970元，省930元

日版64GB（未稅）：22,195元，省2,705元

台版128GB：26,900元

港版128GB：26,267元，省633元

日版128GB（含稅）：25,573元，省1,327

日版256GB（未稅）：23,678元，省3,222元

台版256GB：30,400元

港版256GB：29,501元，省899元

日版256GB（含稅）：29,098元，省1,302元

日版256GB（未稅）：26,942元，省3,458元

iPhone 11 Pro

台版64GB：35,900元

港版64GB：34,755元，省1,145元

日版64GB（含稅）：34,225元，省1,675元

日版64GB（未稅）：31,690元，省4,210元

台版256GB：41,400元

港版256GB：40,009元，省1,391元

日版256GB（含稅）：39,352元，省2,048元

日版256GB（未稅）：36,437元，省4,963元

台版512GB：48,400元

港版512GB：46,880元，省1,520元

日版512GB（含稅）：46,402元，省1,998元

日版512GB（未稅）：42,965元，省5,435元

iPhone 11 Pro MAX

台版64GB：39,900元

港版64GB：38,392元，省1,508元

日版64GB（含稅）：38,391元，省1,509元

日版64GB（未稅）：35,547元，省4,353元

台版256GB：45,400元

港版256GB：43,647元，省1,753元

日版256GB（含稅）：43,518元，省1,882元

日版256GB（未稅）：40,295元，省5,105元

台版512GB：52,400元

港版512GB：50,518元，省1,882元

日版512GB（含稅）：50,568元，省1,832元

日版512GB（未稅）：46,823元，省5,577元

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