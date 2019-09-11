高鐵南延路線之爭延燒 潘孟安疾呼：先求過高屏溪吧！

2019-09-11 21:31

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高鐵南延屏東雖然已經拍案定案，但是路線之爭目前仍持續延燒，屏東縣長潘孟安今天（11日）表示，他參與爭取高鐵南延已經14年了，基本上可行性比較高的還是新左營到屏東，「先求過高屏溪吧！」，如果連跨越高屏溪都不可能，講到哪裡都是天方夜譚。

行政院長蘇貞昌昨天（10日）宣布高鐵南延屏東定案；今天各界持續熱烈討論，尤其是要從燕巢案、左營案、高雄案或小港潮州案等4條路線選出哪一條，更是爭論不休。

屏東縣長潘孟安今天和媒體茶敘時，清楚論述了他對路線的看法，他說，高鐵跨越高屏溪他等14年了，還沒有完全可以成真，如果還要到別的地方，那真的還會有一段更漫長的路程。

潘孟安也強調，高鐵的路線，縣府最終還是尊重中央的規畫，但因為前兩條燕巢案、左營到屏東案，已經評估3年了，後來兩條高雄案或小港潮州案，都是今年審查時委員臨時提出的，如果新路線還要再做評估，那真的不知要等到何時了。

潘孟安還說明，基本上可行性比較高的還是新左營到屏東，先求跨越高屏溪，連高屏溪都跨越得這麼困難了，還說要再延到哪裡，豈不有點緣木求魚？務實來看待，唯有先跨過高屏溪，未來它要往東延才有可能，如果連跨越高屏溪都不可能了，到哪裡都是天方夜譚，縣府尊重中央規畫，最大希望就盡快核定動土。

另外，針對外界以「花619億只省19分鐘」等經濟效益角度來看高鐵南延，潘孟安也說，屏東人只是很卑微的要求交通平權，卻要像這樣被公審，他認為對屏東人是不公平的，對整個國家的區域發展也不盡公平。

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