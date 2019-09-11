他PO出1張探病照 卻意外引發網友論戰

2019-09-11 21:40

〔即時新聞／綜合報導〕因傷病住院時，親朋好友通常都會到醫院探病，有網友在網路PO出1張探病照，照片中病人與探病的人所在位置相反，有人怒罵探病的人佔用病床與輪椅的行為非常白目，也有人表示輕鬆看待即可。

該網友昨日在臉書「爆廢公社」PO出1張照片，身穿黑色衣服的男子斜躺在病床上一臉輕鬆的滑手機，身體狀態看起來不像是病人，而旁邊白色衣服的男子坐在折疊椅上，仔細看他手上還有住院的綠手圈，原PO在他的頭頂上以箭頭註記為「病人」，另外還有第3名男子坐在他們倆人前方的輪椅上專心滑手機，如果把醫院的背景換成家中，這幅景象就像是好友聚會的日常，原PO在貼文中表示「好朋友間的探病就是那麼樸實大方不做作！」。

網友們看到貼文後紛紛留言「沒標病人和看到綠手圈我應該不知道誰是病人！真的是以客為尊啊」、「躺久真的會累，沒上點滴還可以自由活動」、「很正常，我在醫院時躺著不舒服就坐著，朋友沒地方坐就坐床」、「上演病人被霸凌的戲碼」，也有網友怒轟「沒事躺病床坐輪椅會倒霉的」、「不要亂坐輪椅，給需要的人好嗎」、「怎有人沒事敢睡病床，病人出院換你去躺，別不信邪」、「我如果是急診護理師，一定會覺得你們超白目！還躺病床，還坐輪椅」。

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