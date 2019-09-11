台藝大周邊環境改造完工 侯友宜視察人行步道

2019-09-11 21:42

〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區的台灣藝術大學鄰近多所學校，原本人行空間不足，還有電箱、電桿等公共設施阻隔，學生被迫與車爭道，險象環生。新北市政府去年推動台藝大周邊環境改造工程，打造全長1公里的人行步道，今年8月完工開放通行，串連學校及湳雅夜市，並連結府中商圈，改善通行安全。

城鄉發展局都市設計科長曾涵筠表示，台藝大原本有圍牆阻隔，民眾只能走在寬度約60公分的水溝蓋上，非常不便，改造後留設4至6公尺的人行步道，保留既有路樹，並種植12棵喬木，成為一條「會呼吸」的綠蔭步道，改善周邊環境。

市長侯友宜今天視察後表示，台藝大是台灣藝術人才的搖籃，也是新北市的驕傲，市府將台藝大與華僑高中、大觀國中、小規劃為藝術文化園區，今年的環境改善工程，把高聳冰冷的圍牆拆除，改建綠色廊道，鼓勵藝術與創意走出校園，融入社區。

另外，侯友宜也出席「2019大觀國際表演藝術節」開幕，主辦單位台藝大從9月27日起到12月29日，共策劃9檔精彩表演，開幕典禮校方安排「時光冉冉」及「時空抽屜」兩場舞蹈演出，現場掌聲不斷。

侯友宜允諾，台藝大是新北市藝術文化發展的動力，市府未來除了在硬體工程建設予以協助，也會和校方一起努力，將新北打造成為藝文之都。

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