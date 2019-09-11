百年謎之保險箱 龍潭國小懸賞徵求鎖匠解密

2019-09-11 16:28

〔記者許倬勛／桃園報導〕即將迎接120年校史的龍潭國小，日前在校園儲藏室角落找到一個古老保險箱，從外觀及字樣研判是日本大正天皇時期的產物，因鎖頭年代久遠，當地鎖匠沒人會開，校方靈機一動，祭出萬元懸賞令，徵求全國鎖匠來挑戰，希望能在年底校慶時，將塵封已久的「時光寶盒」開啟、揭曉秘密。

龍潭國小創立於1899年（明治32年），前身為龍元公學校，1968年改名為龍潭國小迄今，是龍潭教育現代化的濫觴，因校舍老舊，市府於2012年起辦理兩期校舍更新，上月已全數完工。

校長楊雅芳說，日前工友在儲藏室角落找到這個高100公分、寬50公分的保險箱，超過200公斤重，外觀正面有一對展翅鳳凰圖樣，下方寫著「奉安庫」字樣，轉輪上寫的是日本五十音，並非現在常見的阿拉伯數字，向校友、前任校長打聽，均無人知曉它的存在，也未列在學校財產清冊內。

經校方查詢史料，推測保險箱是日本大正天皇10至20年的產物，國內多數超過百年歷史的老校都會有類似的保險箱，推估有90至100年歷史。

「大家都想揭開箱內的秘密」，楊雅芳說，當地鎖匠聞訊躍躍欲試，無奈內鎖疑遭卡死，鎖匠們嘗試各種方法都鎩羽而歸，師生們的好奇心被勾起，經討論決定廣發英雄帖，徵尋開鎖達人來挑戰。

月初校方在網路上公布訊息，徵尋鎖匠在12月7日校慶當天來挑戰，成功解密者可獲1萬元獎金，楊雅芳說，保險箱有3道門鎖，希望鎖匠能在不破壞箱子的前提下解開，目前已有3名挑戰者來應徵。

楊雅芳說，校慶當天龍潭國小滿120歲生日，不論保險箱內封存什麼秘密、收藏價值為何，都希望能將箱子留在校史室，供校友、民眾參觀，見證學校的百年風華。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法