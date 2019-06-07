好厲害！保險櫃40年打不開 他試一次就開了...

2019-06-07 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕太厲害了！加拿大艾伯塔省博物館Vermilion Heritage Museum，有一個從1970年代末以來都打不開的保險櫃，沒想到男子米爾斯（Stephen Mills）到當地旅遊時，只嘗試一次就猜對了保險櫃密碼，讓塵封40多年的物品重見天日。

《BBC》報導，該博物館位於一座古老的磚砌校舍內，收藏了擁有4000多位居民的Vermilion小鎮歷史。據悉保險櫃是在1907年購買的，原本放在鎮上酒店內，後來酒店翻修時捐贈給了博物館。

館方曾多次試圖打開保險櫃，包括請來專家協助破解密碼，並聯繫前酒店員工看看他們是否可以提供幫助，後來又開放給遊客嘗試，但從來都沒有人成功過。

身為焊工的米爾斯帶著家人前去博物館參觀時，注意到保險櫃號碼是0到60，所以決定嘗試20-40-60的組合。米爾斯說，那是典型的密碼轉盤鎖，他順時針旋轉3次到20的位置，再逆時針旋轉2次到40的位置，最後順時針旋轉一次到60，然後按下手柄就打開了。

可惜的是裡面並沒有寶藏，而是一張老舊的工資單和一張訂單收據，可以追溯到1977年。該收據上打著磨菇漢堡1.5加元（約新台幣35元）和一包香菸1加元（約新台幣23元）。

不過帶著米爾斯家庭參觀博物館的導覽志工卡伯懷特（Tom Kibblewhite）仍相當高興，直說雖然這些東西沒有真正的價值，「但對我們來說非常有趣，能讓當地人對1977年的情況有了一些了解。」

多倫多大學統計學家羅森塔爾（Jeffrey Rosenthal）表示，米爾斯先生一次就正確猜中1到60的密碼組合，從機率上來看為21萬6000分之1。

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