塵封百年保險箱 開鎖達人花了近90分鐘才解密

2019-04-11 10:00

［記者王秀亭／台東報導］已有106年歷史的池上鄉福原國小，日前在校園儲藏室角落找到一個古老保險箱，研判是日本大正天皇時期的產物，校方從台北請來開鎖達人解鎖，果然不到90分鐘就破解，開啟塵封幾十年的秘密。

福原國小校長林宜茂表示，前陣子經校友提起校園內曾有一個日治時期的保險箱，連校內資深員工都已忘了它的存在，前幾天終於找到這個高1公尺、寬50公分，超過200公斤重，外觀正面有美麗的鳳凰圖樣，下方寫著「奉安庫」字樣的保險箱。

「或許保險箱內有珍貴的資料。」校方決定開啟解密，未料全台東縣鎖匠沒人會開，最後找到多次破解古老保險箱的台北師傅吳坤浩前來解密。

75歲的吳坤浩利用各種工具，靠著敏銳的聽力，逐一解開密碼，卻在最後一道鎖卡關，吳坤浩說，這個保險箱應有淹過水，泥水在內部乾了黏住內鎖。

吳坤浩一度想放棄，福原國小文教基金會董事長梁正賢立刻提出食宿、交通費全包，只希望老師傅留下來開鎖，直到第82分鐘，「卡」一聲，厚重的保險箱門終於開啟，現場一陣歡呼。

校方打開保險箱後，只見幾個職章，其餘的書面資料多數是人事資料，最新的是82年的人事資料。

校方人員說，保險箱事見證學校的歷史文物，仍會繼續保留。

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