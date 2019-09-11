華山弱勢長輩拍寫真 動人攝影展蘆竹湳社區揭幕

2019-09-11 15:00

［記者鄭名翔／苗栗報導］華山基金會苗栗站長期協助地方弱勢長輩，時逢中秋前夕，華山別出心裁找來專業攝影師及造型師，為7位阿公、阿婆量身打造專屬服飾、擺出可愛俏皮姿勢，並特於蘆竹湳古厝取景，拍出一系列動人照片，今日起至9月17日於蘆竹湳古厝舉辦「無時無刻‧點亮幸福」影像展，盼讓更多人看見老寶貝深具情感的魅力。

照片上結著領帶、戴著帥氣漁夫帽的阿錦伯，年輕時喪偶，獨自撫養3個孩子，終生專情思念妻子，平日獨居寡出，此次在華山基金會的邀請下，特地來到300年古厝聚落內，在各式古色古香場景內擔任「一日麻豆」，過去鮮少拍照的他毫不怯場，擺出或深情、或俏皮的表情姿勢，也成為他永生難忘的經驗。

今早攝影展正式於蘆竹湳古厝揭幕，長輩們齊聚一堂笑看鏡頭下的自己，並和苗栗縣長妻子蔡麗卿、苗栗縣議員曾玟學、陳光軒、温宜靜、頭份市民代表陳詩弦等各別擺出俏皮姿勢合照，別出生面的活動讓眾人笑聲滿堂。

人生首次擔綱主角、看到照片後的阿公、阿婆們都十分驚喜，不僅用影像記錄下他們歷經種種人生故事的面容，也讓他們看見容光煥發的自己；大力促成攝影展的苗栗縣傳統聚落文化協會副總幹事許書帆說，希望藉由此次活動，讓更多人看見身邊長輩，以更多的同理與包容關懷他們。

華山基金會中區區站長曾育群說，發想時希望讓每個弱勢長輩都能「亮起來」，故以二手衣幫阿公、阿婆們打扮一番，並請專業攝影師指導動作，許多長輩第一次擺pose拍照，也會加入許多令人意想不到的動作與表情，展現的成果超出眾人想像，也希望透過攝影展讓更多人看見老寶貝的魅力。

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