大順路整排路樹移植惹議 高市府：一切合法、會新植15株喬木

2019-09-11 13:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市大順路某商場前整排行道樹被移植還被修剪過頭，引發護樹團體控訴；高雄市政府養工處澄清，移植樹木程序一切合法，後續會新植15株喬木（比原來多），但廠商進行移植前沒通知市府派員督導，則將研議開罰。

高市大順一路義享天地前整排行道樹（掌葉蘋婆）遭修剪、移植，引發民眾與護樹團體質疑，尤其樹木被修剪過頭、移植後存活機率恐降低，護樹團體痛心之餘，批評高雄市樹木保護幾乎是無政府狀態！

高市養工處澄清，義享天地前人行道及退縮範圍設計，是經高雄市都市設計及土地使用開發許可審議委員會審定通過，義享天地依都市審議核可圖說、申請人行道共構捐建認養，從都市景觀及人行空間放大，辦理人行道環境改善、並遷移原址行道樹掌葉蘋婆至養工處樹木苗圃，同時負責於退縮地範圍新植15株喬木。

養工處指出，掌葉蘋婆與黑板樹等樹木，因為有竄根情形，易破壞人行道鋪面，影響用路人安全疑慮，早已不宜被當作行道樹種植。

養工處強調，業者申請人行道共構捐建認養時，已公文函告樹木移植需雇用優良園藝廠商，並遵守高雄市植栽移植作業規範，要求維持良好樹型、種植時也需去除包覆物及設立支架，並要求樹木移植後保活。

針對本次業者辦理樹木遷移、未於事前通知養工處派員督導及未善盡遷移規定之責，養工處將依高雄市樹木花草及公共設施毀損賠償自治條例、研議對義享天地開罰，後續遷移作業也會要求義享天地，應落實高雄市植栽移植作業規範。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法