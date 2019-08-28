竹北新植95株風鈴木 月中剛驗收就枯死一半

2019-08-28 21:01

［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣竹北市光明商圈的光明一路人行步道改善工程，月中甫完成驗收，但95株新植的黃花風鈴木，疑似約有50株已枯死，僅見光禿枝幹；竹北市公所表示，可能是種植季節不對加上後續維護問題，而導致風鈴木生長不良，由於尚在保固期限內，將通知廠商更新。

竹北市公所表示，為提供光明商圈友善的通行環境，以光明一路作為改善工程的示範，首期工程從縣政二路到光明九路之間，人行道重新鋪設、加寬，去年9月5日動工，工期120個日曆天，原訂今年元月初完工，但礙於台電遷移延宕，整個工程拖延了半年，本月12日才完成驗收。

工務課說，該工程將光明一路原來的山欖仁行道樹移植後，改種黃花風鈴木，合計95株，每株直徑6公分，高2.7到3公尺，每株要價5000多元，保固期3年。

不過，民眾發現，光明一路文化局旁、靠縣政二路側的黃花風鈴木，葉子掉光了，只剩下光禿枝幹，了無生氣，懷疑是不是枯死了？

樹醫李碧峰表示，目前是植物生長期而非落葉休眠期，所以在有枝葉的狀態下水分蒸散快速，因此澆水灌溉是一大關鍵課題，可是風鈴木喜歡排水良好的介質土壤，如果其植穴排水不良或一直下雨積水，就會影響存活，這部分可檢查死株根部確認。

另一方面，植樹若將大量枝葉修剪光光，雖然解決水份蒸散的問題，但是卻會因為非生長旺季而萌芽不易，最終消耗樹體營養而生長勢衰弱甚至死亡。此外，夏季颱風較多，根部生長的新根組織容易鬆動而斷裂，失去其輸送功效，因此無法供應水分而導致枯死。

李碧峰建議，斷根或移植或種植應選擇適當季節作業，但枯樹影響景觀，可先移置後，冬季再補植。

竹北市公所工務課表示，由於工程延宕，黃花風鈴木延至5、6月才種植，加上後續維護問題，而導致部分植樹生長不良；因廠商尚有保留款和保固保證金，風鈴木若經確認枯死，將請廠商依約補植。

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