商場前整排30年大樹被砍頭 高雄愛樹人轟：根本無政府狀態

2019-09-11 08:33

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄大順路某大型購物中心外，昨被民眾發現多達9棵、約30年以上的行道樹（掌葉蘋婆）被莫名移除，高雄愛樹人提出多項質疑，並感慨高雄在樹木保護政策上根本無政府狀態。

愛樹人側面探詢，疑因商場為自身景觀規劃考量，所以政府才配合其需求，花錢請廠商把樹移走。

對於商場前移除整排公有行道樹作法，愛樹人提出幾個疑問：首先，商場距離行道樹至少20米遠，大樹完全不影響商場動線規劃，30年養成的大樹景觀對商場更是加分，為何要執意移樹？

再者，30年養成的大順路林蔭大道，是高雄市重要景觀道路，有遮蔭、淨化空氣、美化市容功能，因為一位商家的想法，就動用納稅人的錢把整排樹毀掉，這是否符合多數市民利益？

愛樹人推測，唯一可能爭議點是樹種，因為掌葉蘋婆每年春季開花，有部分人不喜歡其花香味，但這對健康並無任何傷害，也可以用樹瘤式造型修剪，於每年落葉期時，修剪樹冠外側細枝葉，確實能讓樹木不開花、結果。

愛樹人也痛批樹木移植手法殘暴，分不清到底是移植還是砍樹，直徑30公分以上的枝幹被齊頭式的修砍，根系也是被怪手隨意扯斷、樹皮嚴重破損、沒有任何土球包覆，此舉不只不符合高雄市移植作業規範，也離台北市大巨蛋的樹木移植（保留完整枝葉、巨大土球、半年以上的斷根養根）的高水準，相距甚遠，研判樹木嚴重傷殘，死亡率很高，沒死也只能免強苟活幾年時間。

愛樹人呼籲高雄市政府對樹木移植、毀除、修剪，應規劃專家委員會審核評估，選前韓市長承諾成立森林城市發展委員會，就是負責此把關用途，請盡速兌現承諾。

愛樹人直言，目前高雄市胡亂移植修剪缺乏罰則，在樹木保護上根本是無政府狀態，應盡速通過自治條例，予以重罰。

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