美女畫家義賣石虎桌曆 網路訂購單上架

2019-09-11 10:43

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣畫家丘璦珍，對於石虎棲地遭破壞、路殺事件頻傳，感到痛心與不捨；她以石虎為題創作，並自掏腰包印製成桌曆義賣，捐助台灣石虎保育協會，為石虎保育盡心力。石虎桌曆已開放網路訂購，可上「丘璦珍水彩油畫創作」粉絲專頁或個人臉書「丘璦珍」查詢。

苗栗縣是石虎最重要的棲地，丘璦珍見過去石虎因棲地遭開發破碎，導致路殺頻傳，內心也一次次被衝擊；她認為，石虎是苗栗最珍貴的資產，身為苗栗人有責任協助保護，以手中的畫筆，畫下各式石虎模樣，選出6幅，自掏腰包印製成桌曆義賣。

丘璦珍說，石虎桌曆義賣首版1500份，一份300元，所得扣除成本後，將全數捐助台灣石虎保育協會，網路訂單已於今天稍早在她粉絲專頁及個人臉書上架，邀請大家一同為石虎保育盡心力。

另，台灣石虎保育協會與丘璦珍也將於22日下午2點，在苗栗公館 《柿子紅了》民宿咖啡舉辦石虎簽書會及保育講座，歡迎大眾一同來關心。

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