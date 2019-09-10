新竹水岸藍帶新景點 隆恩圳水域環境大變身

2019-09-10 22:08

〔記者羅綺／台北報導〕行政院環保署與新竹市政府攜手淨化東勢大排水質，今（10）日在環保署水質保護處處長吳盛忠及新竹市長林智堅的見證下完工啟動，透過灌排分離工程與隆恩圳污水截流工程，隆恩圳搖身一變成為新竹水岸藍帶新景點。

環保署水質保護處聘用高級環境技術師陳峻明表示，隆恩圳早期是灌溉渠道，隨著時代演進，都市化後變成排水系統之一，與東勢大排匯流在一起；然而東勢大排匯入隆恩圳後流經人口密集的新竹市中心，中段匯集生活污水及事業廢水，造成水質污染並影響兩岸都市生活環境品質，因而進行水質淨化工程。

新竹市政府為提升隆恩圳水域環境，推動工程三部曲，首部曲為隆恩圳水質改善灌排分離工程，已於106年10月完成；二部曲隆恩圳污水截流工程也於今年6月完工；三部曲東勢大排水質淨化工程則在今年7月31日完工。工程總經費為新臺幣1億6222萬3451元，環保署補助9654萬8878元、約60%，另外40%由新竹市政府負擔。

水保處處長吳盛忠指出，東勢大排水質淨化工程運用「礫間接觸氧化法」，這是一種生態工法，原理類似家戶用的「濾心」，利用礫石在有氧狀態下，生長出微生物，將水中有機物等污染物「吃掉」，達到去除水中污染物及淨化水質的目的。目前處於試運6個月階段，每日引東勢大排2000至3000公噸污水，藉由礫間處理設施淨化水質，未來將增加污水處理量至每日1萬公噸。

環保署表示，隆恩圳藍帶親水空間景觀工程及灌排分離工程完成後，成功營造隆恩圳兼顧生態、教育且舒適的親水空間。環保署配合經濟部「前瞻基礎建設計畫-全國水環境改善計畫」，108年度再補助新竹市政府7995萬元辦理港南運河整治工程，期待完工後結合新竹市政府「新竹17公里海岸整體水環境改善計畫」，提供民眾更多優質的水岸環境。

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